Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığını 2023'te 170 bin kişi ziyaret etti UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na, geçen yıl 170 bin ziyaretçi geldi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na, geçen yıl 170 bin ziyaretçi geldi.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 210 dönümlük alanda 9 binin üzerinde mezarı bünyesinde barındıran Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, 2023'te yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlardan oldu.

Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, müzede düzenlenen toplantıda, ilçedeki tarihi mekanların her yıl bincilerce kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Ziyaretçilerin, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı taşlarının üzerindeki kabartmalar, motifler, oymalar, kitabeler ve yazıları incelediğini, görevlilerden bilgi aldığını ifade eden Ercek, şunları kaydetti:

"2023'ün resmi rakamlarına göre tarihi mezarlığı 170 bin, Ahlat Müzesini de 20 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısında önceki yıla oranla yüzde 50'den fazla artış var. Ziyaretçi sayısının sürekli artmasında devletimizin ilçemize olan ilgisi, Cumhurbaşkanımızın burayı her yıl ziyaret etmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çalışmaları çok etkili oluyor. 2022'de 90 bin olan ziyaretçi sayısı 2023'te 170 bine çıktı. Bunun sevincini yaşıyoruz."

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın ülke için çok önemli bir kültür mirası olduğunu aktaran Ercek, "Kültür miraslarımızı geleceğe aktarmak istiyoruz. Bakanlığımızın bu konuda önemli çalışmaları var. Dünyanın en büyük Türk- İslam mezarlığımızı en güzel şekilde aktarımını sağlayacağız. İlçemizdeki tarihi mekanları herkesin görmesini tavsiye ediyorum." dedi.