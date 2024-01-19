Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de öğrenciler karnelerini aldı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de yarıyıl tatiline başlayan öğrencilere düzenlenen törenlerle karneleri verildi.

Van'da il genelinde 1580 okulda 312 bin 238 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Tuşba ilçesindeki İbni Sina İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, öğrencilere karnelerini verdi.

Sınıfları dolaşan, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Balcı, öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

- Bitlis

Bitlis'te eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 94 bin 351 öğrenci karne aldı.

Vali Erol Karaömeroğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Zübeyde Hanım İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini teslim etti.

Eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamladıklarını belirten Karaömeroğlu, "Çocuklarımızda müthiş bir tatil heyecanı var. Birinci sınıf öğrencilerimiz de ilk kez karne alma heyecanı yaşıyor. İlimiz genelinde 94 bin 351 öğrencimiz karne alıyor. İnşallah en güzel şekilde dinlenip eğlenecekler. Bütün çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu bir tatil diliyorum." diye konuştu.

- Muş

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenledi.

Törende öğrencilere karne dağıtan Muş Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, gazetecilere, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamladıklarını söyledi.

Öğrencilerle karne heyecanı yaşadıklarını dile getirnen Alpboğa, "Birinci sınıf öğrencilerimize karnelerini verdik. Bunun mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Eğitim öğretim yılımızın ikinci yarısının da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Güzel bir eğitim öğretim yılı geçirdik." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ise 700 okulda 108 bin 760 öğrenciye bugün karne dağıttıklarını bildirerek, "Çocuklarımız tatilde hem dinlenecekler hem oyunlarını oynayacaklar, hem de okumaya ağırlık verecekler. Aileleriyle kendilerine iyi bir tatil geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Hakkari

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Sümbül Mahallesinde bulunan Gazi ilk ve Orta Okulunda düzenlenen karne dağıtım programına katıldı.

Sınıfları gezen Çelik, öğrencilere karnelerini verdi, fotoğraf çektirdi.

Hakkari'nin, huzurlu ve başarılı bir eğitim yılını daha geride bıraktığını belirten Çelik, öğrencilere, ara tatili dinlenerek ve bol bol kitap okuyarak geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Çelik, "Sevgili yavrularımızın, onları yetiştiren anne babaların ve eğiten öğretmenlerimizin karne heyecanını paylaşıyorum. Karneler, sadece bir gözden geçirme, ne halde olduğumuzu görme belgesidir, işin sonucu değildir. Eksiklikler mutlaka kapatılır. Asıl olan, iyi birer vatandaş olmaları istikametinde, minik yavrularımızı, milli, manevi duygularla, vatan ve bayrak sevgisiyle donatmaktır. Zira diğer bütün başarılar, bunun arkasından gelecektir. Ben, bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.