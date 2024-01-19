Bitlis'in zorlu coğrafyasında köy yollarını açık tutmak için mesai yapıyorlar ŞENER TOKTAŞ - Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz mesai yaparak köy yollarını açık tutmaya çalışıyor.

ŞENER TOKTAŞ - Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz mesai yaparak köy yollarını açık tutmaya çalışıyor.

Geçen yıl 7 Şubat'ta 162 santimetre kar kalınlığıyla Türkiye'de ilk sırada yer alan Bitlis'te, son günlerde etkili olan yağışların ardından 10 ekip ve 45 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Yüksek rakımlı ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine rağmen kesintisiz ulaşım için çaba gösteren karla mücadele ekipleri, yolu kapanan köylerde mahsur kalan hastaların kurtarılması, sağlık ekiplerinin köylere en kısa sürede ulaşmasında da önemli görevler üstleniyor.

İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, AA muhabirine, kar yağışının ardından tüm ekiplerle sahada olduklarını söyledi.

Gece gündüz demeden tüm mesai arkadaşlarıyla vatandaşların rahat seyahat etmesi için yolları açmaya çalıştıklarını anlatan Aşit, "Bugün Ağaçdere köyünde karla mücadele çalışmamız gece saatlerinde de devam ediyor. Karın bütün çilesini operatörlerimiz çekiyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Karla mücadele fedakarlık isteyen bir çalışma. Herkesin yapabileceği bir şey değil." dedi.

Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların hizmetinde olduğunu belirten Aşit, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın hizmetkarı olarak çalışmaya devam ediyoruz. Tüm yollarımızı açtık. Vatandaşlarımız müsterih olsun, biz mücadelemize devam edeceğiz. Bu gayret ve azim olduğu sürece hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak. Her köyün yolunu en kısa sürede ulaşıma açıyoruz. 10 ekip ve 45 iş makinemizle bugüne kadar 2 bin 850 kilometre kar mücadele çalışması yürüttük. İnşallah hiçbir sıkıntı yaşamadan bu kışı da kazasız belasız atlatacağız."

Karla mücadelenin çok zor bir iş olduğunu vurgulayan Aşit, "Her yer bembeyaz örtüyle kaplıyken ekiplerimiz yılların verdiği tecrübeyle yolu açıyor. 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleriyle de koordineli çalışıyoruz. Yolla ilgili bir ihbar düşerse ekiplerimiz müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.