Ahlat'ta 10 bin 458 öğrenci karne aldı Bitlis'in Ahlat ilçesinde 10 bin 458 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 10 bin 458 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vakıfbank İlköğretim Okulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün ve şube müdürleri katıldı.

Bingöl ve beraberindekiler sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, güzel bir tatil geçirmelerini diledi.

Bingöl, karnelerini teslim ettiği öğrencilerden tatilde kitap okumayı ihmal etmemelerini istedi.