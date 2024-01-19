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        Ahlat'ta 10 bin 458 öğrenci karne aldı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde 10 bin 458 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:54 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:54
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        Ahlat'ta 10 bin 458 öğrenci karne aldı
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        Bitlis’in Ahlat ilçesinde 10 bin 458 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Vakıfbank İlköğretim Okulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün ve şube müdürleri katıldı.

        Bingöl ve beraberindekiler sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, güzel bir tatil geçirmelerini diledi.

        Bingöl, karnelerini teslim ettiği öğrencilerden tatilde kitap okumayı ihmal etmemelerini istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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