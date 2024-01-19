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        Bitlis'te jandarma ekiplerince bulunan yaralı puhu tedavi edilecek

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekiplerince bulunan yaralı puhu, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:41 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:03
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        Bitlis'te jandarma ekiplerince bulunan yaralı puhu tedavi edilecek
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekiplerince bulunan yaralı puhu, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 16 Ocak'ta Sarıkum köyünde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi.

        Devriye esnasında jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan puhu, tedavi için Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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