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        Bitlis'te esnafın kar kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı

        Bitlis'te bir esnaf, iş yerinin önünü temizlediği sırada çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kaçarak kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 15:46 Güncelleme: 27.01.2024 - 15:46
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        Bitlis'te esnafın kar kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı
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        Bitlis'te bir esnaf, iş yerinin önünü temizlediği sırada çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kaçarak kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kentte 2 günden bu yana etkisini sürdüren kar nedeniyle kaldırımlarda ve çatılarda kar birikti.

        Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bir esnaf, iş yerinin önünde biriken karı kürekle temizlemeye başladı.

        Bu sırada iş yerinin önüne çatıdan kar düşmesine sinirlenen esnafın, ardından art arda düşen kar kütlerinin altında kalmaktan koşarak kurtulduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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