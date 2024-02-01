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        Yüzeyi buzla kaplanan Ahlat'taki "Kuş Cenneti" dronla görüntülendi

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Vali Uğur Boran Kuş Cenneti" adı verilen sulak alanın yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 11:49 Güncelleme: 01.02.2024 - 11:49
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        Yüzeyi buzla kaplanan Ahlat'taki "Kuş Cenneti" dronla görüntülendi
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Vali Uğur Boran Kuş Cenneti" adı verilen sulak alanın yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu.

        İlçede son günlerdeki yağışların ardından başlayan soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Yamlar mevkisinde bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sulak alanın yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu.

        "Vali Uğur Boran Kuş Cenneti" adı verilen sulak alanda konaklayan birçok kuş türü göç ederken, gölün donmayan bölümlerinde bazı kuşların kalmaya devam ettiği gözlendi.

        Doğaseverlerden Ahmet Yamlı, bölgenin birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bu güzel görüntüleri görmek ve fotoğraf çekmek için buraya geldim. Kar yağışıyla beraber çok güzel görüntüler oluşmuş." dedi.

        Çevresi beyaz örtüyle kaplanan sulak alan dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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