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        Tatvan'da devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikasında 130 kişi istihdam ediliyor

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikasında 130 kişi istihdam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 15:48 Güncelleme: 27.07.2024 - 15:48
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        Tatvan'da devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikasında 130 kişi istihdam ediliyor
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikasında 130 kişi istihdam ediliyor.

        Karşıyaka Mahallesi'nde 2 bin 600 metrekare alanda kurulan tekstil fabrikasında üretilen ürünler, diğer illere gönderiliyor.

        Fabrika müdürü Savaş Işık, gazetecilere, devlet desteğiyle kurdukları fabrikada 130 kişiye iş imkanı sağladıklarını söyledi.

        Kentin iş gücü potansiyelinin iyi olduğunu belirten Işık, şunları kaydetti:

        "Devlet teşvikiyle bu fabrika kuruldu ve devlet desteğiyle 130 kişiye istihdam sağlanıyor. Memleketimizde bu işi yapmak ayrı bir keyif. Kot pantolon üretiyoruz. Kesim ve dikim işlemleri yapıldıktan sonra bu ürünler, İstanbul'a gönderiliyor. Personel ve üretim sayımızı arttırmak için Organize Sanayi Bölgesinde yer talep ettik. Yer verilirse istihdam sayısını 250'ye çıkartmayı planlıyoruz."

        Fabrikada çalışan Zeynep Solmaz ise "Burada çalışıp aile bütçemize katkı sağlıyoruz. İş imkanın olması kadınlar için güzel. Çalışarak çeyizimi tamamlıyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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