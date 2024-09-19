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        Bitlis Kalesi'nde içme suyu şebekesi bulundu

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazılarda pişirilmiş topraktan yapılmış künklerden oluşan su dağıtım sistemi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:12 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:12
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        Bitlis Kalesi'nde içme suyu şebekesi bulundu
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        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazılarda pişirilmiş topraktan yapılmış künklerden oluşan su dağıtım sistemi bulundu.

        Birçok medeniyete sahipliği yapan Bitlis Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleriyle Ahlat Müzesi başkanlığında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

        Bitlis Eren Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Karasu'nun bilimsel danışmanlığında 20 kişilik ekiple yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan buluntular, kentin tarihine ışık tutuyor.

        Bu yıl kalenin saray olarak kullanılan bölümünde yoğunlaştırılan çalışmalarda geçmişte kalede yaşayanların su ihtiyacını karşılayan pişirilmiş topraktan yapılmış künklerden (su borusu, büz) oluşan su dağıtım sistemi bulundu.

        1500'lü yıllarda Osmanlı Devleti döneminde inşa edildiği değerlendirilen su dağıtım sisteminin bulunduğu alanda mimari yapılar, sikkeler, lüle taşları, küpler, kandiller, seramik parçaları, cam, metal ve kemik objeler de gün yüzüne çıkarıldı.

        - "Su, künk sistemiyle sarnıçlara dağıtılmış"

        Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Fuat Eker, AA muhabirine, kalede Eren Holding'in destekleriyle kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Çalışmaları beş yılda tamamlamayı planladıklarını anlatan Eker, "Bu yıl çalışmaları çoğunlukla saray yapılarında yoğunlaştık. Burada sikkeler, lüle taşları, kandiller, küpler, seramik parçaları ve çeşitli objeler bulundu. Bunların önemlisi ise künk sistemidir. Bu sistem kaba tabirle su tesisatıdır. Kalenin su ihtiyacının nasıl karşılandığı önemli bir soruydu. Çalışmalarımızda sağlam şekilde bulduğumuz künkle kaledeki sarnıçlara ve Sinan Bey Hamamı'na bu sistemle temiz su sağlandığını kanıtladık." dedi.

        Kazılarda ortaya çıkarılan yapılarda restorasyonu tamamlandıktan kaleyi ziyarete açacaklarını belirten Eker, şunları kaydetti:

        "Kaledeki Sinan Bey Hamamı 1530'lu yıllarda yapıldı. Bu sistemin de sarnıç ve diğer yapılara paralel olarak 1500'lü yıllarda yapıldığını değerlendiriyoruz. Kalemizin su ihtiyacı bu iki künk sistemiyle karşılanmış. Eski resimlerde, anlatılanlardan ve halk arasındaki söylentilerden de bildiğimiz üzere, Duav bölgesinden gelen ve kuzeyden kemerlerle kaleye taşınan su, künk sistemiyle sarnıçlara dağıtılmış. Bu sistemle sarayın ve diğer yapıların su ihtiyacı karşılanmış. Bu yılki kazılarla bunu tespit ettik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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