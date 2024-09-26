Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te esnafın bulduğu altınlar sahibine teslim edildi

        Bitlis'in Ahlat ilçesindeki bir esnafın iş yerinin önünü temizlerken bulduğu kesedeki 2 tam, 4 yarım ve 6 çeyrek altın, sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 19:01 Güncelleme: 26.09.2024 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te esnafın bulduğu altınlar sahibine teslim edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Ahlat ilçesindeki bir esnafın iş yerinin önünü temizlerken bulduğu kesedeki 2 tam, 4 yarım ve 6 çeyrek altın, sahibine teslim edildi.

        Dün Muş'un Malazgirt ilçesinden Ahlat'a gelen Ceyhun Demir, içinde altınların bulunduğu keseyi düşürdü.

        İlçede esnaflık yapan Sani Kargın, iş yerinin önünü temizlediği sırada yerde bulduğu kesedeki altınları Zabıta ekiplerine teslim etti.

        Belediyeden yapılan anonsun ardından belediyeye giden Demir, altınları teslim aldı.

        Demir, gazetecilere, kaybettiği altınlarının bulunmasına sevindiğini söyledi.

        Dünden bu yana altınları aradığını ifade eden Demir, şöyle konuştu:

        "Sağ olsun bir esnaf arkadaş altınları bularak zabıtaya teslim etmiş. Onlarda belediyeye gelerek tutanak altına alıp kasaya bırakmış. Biz de Ahlat Belediyesine gelerek tutanakla altınlarımızı aldık. Bulan arkadaştan Allah razı olsun. Kesede, 2 tam, 4 yarım ve 6 da çeyrek altın vardı. Bizim için değerliydi, emeğimizle kazanmıştık."

        Kargın ise ilçede dün iş yerinin önünü temizlerken kesenin içerisinde bulduğu altınları zabıtaya teslim ederek insanlık görevini yerine getirdiğini dile getirdi.

        Zabıta memuru Kamuran Balcı ise "İlçedeki bir esnafımız tarafından bulunarak bize teslim edilen altınları muhafaza altına aldık. Belediyemize götürdüğümüz altınları müdürlerimizle tutanak eşliğinde kasaya bıraktık. Bugün altınları sahibine teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        Ölüme yol açan düğün magandası tahliye oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        26 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        26 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Yılbaşı gecesi katledilmişti! 17 yaşındaki Melek Nur cinayetinde karar açıklandı
        Yılbaşı gecesi katledilmişti! 17 yaşındaki Melek Nur cinayetinde karar açıklandı
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Şeyda'nın katiliyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Babası vefat etti
        Babası vefat etti
        "Canavar gibi..."
        "Canavar gibi..."
        "Türkler benim için özel"
        "Türkler benim için özel"
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        Eylülde faiz indirimi başkadır
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        "Trump'ı yeneceğimden emindim"
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Yeni prens Yunus Akgün!
        Yeni prens Yunus Akgün!
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?

        Benzer Haberler

        Bitlis Valiliğine atanan Ahmet Karakaya görevine başladı
        Bitlis Valiliğine atanan Ahmet Karakaya görevine başladı
        AFAD ekibine, 'Gitme, bizleri koru' notu
        AFAD ekibine, 'Gitme, bizleri koru' notu
        Van Gölü'ne dalışta karşılaştıkları hayalet ağı temizlediler
        Van Gölü'ne dalışta karşılaştıkları hayalet ağı temizlediler
        Bitlis'te dalgıçlar, mikrobiyalitlere dolanan 300 metre hayalet ağı temizle...
        Bitlis'te dalgıçlar, mikrobiyalitlere dolanan 300 metre hayalet ağı temizle...
        Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem (2)
        Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem (2)
        GÜNCELLEME - Bitlis'te 4,5 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Bitlis'te 4,5 büyüklüğünde deprem