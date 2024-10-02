VEDAŞ, Bitlis'te yangın tatbikatı yaptı

Çelebi, "Bugün yangın tatbikatı düzenledik. Yangın durumunda güvenli bina tahliyesi, yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı gibi eğitimlere katılan çalışanlarımızda afet bilincini oluşturmayı önemsiyoruz. Tatbikatımıza destek veren İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimize ve tatbikatı başarıyla tamamlayan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Tatbikat sonrasında açıklama yapan VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Ömer Çelebi, personelin yaşanabilecek olaylara ve olası afetlere hazırlıklı olması için eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

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