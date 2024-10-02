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        VEDAŞ, Bitlis'te yangın tatbikatı yaptı

        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğünde yangın tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 17:11 Güncelleme: 02.10.2024 - 17:16
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        VEDAŞ, Bitlis'te yangın tatbikatı yaptı
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        Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğünde yangın tatbikatı yapıldı.

        VEDAŞ Bitlis İl Müdürlüğü binasında İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen tatbikatta, olası yangın durumunda yapılması gerekenler anlatıldı.

        Tatbikat sonrasında açıklama yapan VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Ömer Çelebi, personelin yaşanabilecek olaylara ve olası afetlere hazırlıklı olması için eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

        Çelebi, "Bugün yangın tatbikatı düzenledik. Yangın durumunda güvenli bina tahliyesi, yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı gibi eğitimlere katılan çalışanlarımızda afet bilincini oluşturmayı önemsiyoruz. Tatbikatımıza destek veren İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimize ve tatbikatı başarıyla tamamlayan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

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