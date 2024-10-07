Asırlardır geleneksel yöntemlerle üzüm pekmezi yapıyorlar

Bitlis'in Hizan ilçesinde köylüler, asırlardır geleneksel yöntemlerle üzüm pekmezi yapmayı sürdürüyor.

İlçeye bağlı Akşar köyü Aşağı Kılavuz mezrası sakinleri, özenle yetiştirdikleri üzümleri bağ bozumunda toplayıp köye taşıyor.

Köy sakinleri, yıkadıkları üzümleri ezerek elde ettikleri suyu, "maya" olarak kullandıkları beyaz toprakla karıştırıp büyük kazanlarda kaynatıyor.

Meşakkatli sürecin ardından elde ettikleri pekmezin bir bölümünü ihtiyaçları için ayıran köylüler, kalan kısmını da satarak gelir elde ediyor.

Mezrada yaşayan Erkan Özer, atalarından kalma pekmez yapma geleneğini yıllardır sürdürdüklerini söyledi. Bağdan topladıkları üzümleri yıkadıktan sonra sıkma kazanlarına doldurduklarını belirten Özer, şöyle konuştu: "Üzümlerimizi sıktıktan sonra elde ettiğimiz suyu toprak mayası ile karıştırıp bidonlara koyuyoruz. Dinlendirdikten sonra kazanlara bırakıyoruz. 100 litre üzüm suyundan yaklaşık 35-40 litre üzüm pekmezi çıkarıyoruz. 280 derecede kaynatıp bütün toksinlerini üzerinden alıyoruz. Hazır hale gelen pekmezimizi çevre illere ve dostlarımıza satışa sunuyoruz."