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        Devletten aldığı destekle kurduğu bahçede 200 ton elma üretti

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde 6 yıl önce devletten aldığı fidan desteğiyle kapama elma bahçesi kuran çiftçi Harun Örken, bu yıl 200 ton elma hasadı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 15:41 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:48
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        Devletten aldığı destekle kurduğu bahçede 200 ton elma üretti
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde 6 yıl önce devletten aldığı fidan desteğiyle kapama elma bahçesi kuran çiftçi Harun Örken, bu yıl 200 ton elma hasadı yaptı.

        Ahlat Kaymakamlığınca hazırlanan Ahlat Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) desteklenen "Ahlat'ta Meyveciliğin Geliştirilmesi Güdümlü Projesi" kapsamında kurulan elma bahçelerinde hasat sürüyor.

        Ahlat'ın Kınalıkoç köyünde 60 dönümlük tarım arazisini devletten aldığı fidan desteğiyle 6 yıl önce elma bahçesine dönüştüren Harun Örken, bu yıl da 200 ton elma hasadı gerçekleştirdi.

        Ahlat Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, Harun Örken'i ziyaretinde yaptığı açıklamada, ilçede 3 bin dekar alanda elma yetiştirildiğini bildirdi.

        Ahlat'ın son yıllardaki yatırımlar sayesinde tarımsal üretimde bölgenin merkezi haline geldiğini belirten Keskin, "Özellikle kuru fasulye ve patates üretiminde Türkiye'de önemli bir üretim oranına sahibiz. İlçemizde son yıllarda meyvecilik alanında da ciddi adımlar atılıyor. Kurduğumuz elma bahçelerinde ürün alınmasına başlandı." dedi.

        Çiftçi Örken ise yetiştirdikleri elmalara yoğun talebin olduğunu ve devletin desteğiyle bahçesini büyütmek istediğini söyledi.

        Çok güzel ve kaliteli olan ürünlerini pazarlamakta sorun yaşamadığını vurgulayan Örken, şunları kaydetti:

        "İç piyasaya ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne satıyoruz. Daha önceki yıllarda patates, kuru fasulye ve şeker pancarı ekiyordum. Artık bu ürünleri ekmiyoruz. Tamamen bahçeciliğe döndük. Çünkü hem masrafı az hem de kazancımız çok şükür iyi."

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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