Bitlis'te şehitlerin mezun olduğu ve adlarının yaşatıldığı okullar arası futbol turnuvası düzenlendi

Turnuvanın ardından Kaymakam Bingöl, protokol üyeleri ve sporcular, Ahlatlı şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Dereceye giren takımları tebrik eden Bingöl ve protokol üyeleri, öğrencilere ödüllerini verdi, fotoğraf çektirdi.

Çekişmeli geçen turnuvada Fatih İlköğretim Okulu birinci, Şehit Sümmani Görgen İlköğretim Okulu ikinci ve Bayındır İlköğretim Okulu üçüncü oldu.

Şehir Stadyumundaki müsabakalar öncesi şehit aileleri ve öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Batuhan Bingöl, turnuvaya katılan takımlara başarı diledi.

Ahlat Kaymakamlığı tarafından hazırlanarak, Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce finanse edilen "Tarihe İz Bırakan Kahramanlar 2" projesi kapsamında düzenlenen turnuvaya 6 okul katıldı.

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