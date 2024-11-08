Bitlis'te el freni çekilmeyen kamyon yol kenarındaki boşluğa düştü
Bitlis'te dinlenme tesisine park edilen ve el freni çekilmeyen kamyon, bir anda hareket ederek yol kenarındaki boşluğa düştü.
Bitlis'te dinlenme tesisine park edilen ve el freni çekilmeyen kamyon, bir anda hareket ederek yol kenarındaki boşluğa düştü.
Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyü mevkisindeki dinlenme tesisine gelen sürücü, kamyonu tesisin önündeki alana park etti.
El freni çekilmeyen kamyonun ön kısmı, bir süre sonra hareket ederek Van-Tatvan kara yolunun kenarındaki boşluğa düştü.
Kamyonun hareket ettiği anlar tesisteki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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