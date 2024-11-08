Bitlis'te el freni çekilmeyen kamyon yol kenarındaki boşluğa düştü

El freni çekilmeyen kamyonun ön kısmı, bir süre sonra hareket ederek Van-Tatvan kara yolunun kenarındaki boşluğa düştü.

Bitlis'te dinlenme tesisine park edilen ve el freni çekilmeyen kamyon, bir anda hareket ederek yol kenarındaki boşluğa düştü.

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