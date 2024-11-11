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        Bitlis'te trafik kazasında 3'ü sağlık personeli 11 kişi yaralandı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde 2 aracın çarpışması ve yaralıları almaya giden ambulansın devrilmesi sonucu 3'ü sağlık personeli 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 14:50 Güncelleme: 11.11.2024 - 15:06
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        Bitlis'te trafik kazasında 3'ü sağlık personeli 11 kişi yaralandı
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        Bitlis'in Hizan ilçesinde 2 aracın çarpışması ve yaralıları almaya giden ambulansın devrilmesi sonucu 3'ü sağlık personeli 11 kişi yaralandı.

        Yolalan beldesi kara yolu Panor Dağı mevkisinde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 25 AU 932 plakalı otomobil ile 13 AC 566 plakalı pikap çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerine giderken kontrolden çıkan 13 AT 804 plakalı ambulans, Yolalan beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada otomobil ve pikaptaki 2'si çocuk 8 kişi ile ambulansta bulunan 3 sağlık personeli yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Hizan ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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