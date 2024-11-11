Bitlis'te trafik kazasında 3'ü sağlık personeli 11 kişi yaralandı

Kazada otomobil ve pikaptaki 2'si çocuk 8 kişi ile ambulansta bulunan 3 sağlık personeli yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yolalan beldesi kara yolu Panor Dağı mevkisinde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 25 AU 932 plakalı otomobil ile 13 AC 566 plakalı pikap çarpıştı.

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