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        Bitlis'te kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu baba öldü, oğlu yaralandı

        Bitlis'te meyve yüklü kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu baba öldü, oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 19:43 Güncelleme: 13.11.2024 - 20:05
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        Bitlis'te kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu baba öldü, oğlu yaralandı
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        Bitlis'te meyve yüklü kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu baba öldü, oğlu yaralandı.

        AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Bitlis-Baykan kara yolunun Narlıdere köyü mevkisinde, M.Ç. yönetimindeki meyve yüklü kamyonet şarampole devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, baba M.Ç. hayatını kaybetti, araçta sıkışan oğlu T.Ç. yaralandı.

        AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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