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        Bitlis Eren Üniversitesi bal analizinde uluslararası başarı elde etti

        Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, bal analizinde uluslararası standartlara uygunluğunu kanıtladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 20:45 Güncelleme: 21.11.2024 - 20:45
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        Bitlis Eren Üniversitesi bal analizinde uluslararası başarı elde etti
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        Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, bal analizinde uluslararası standartlara uygunluğunu kanıtladı.

        BEÜ'den yapılan açıklamada, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, katıldığı uluslararası yeterlilik testlerinde bal analizi parametrelerinde başarılı sonuçlar elde etti.

        Üniversite, bu başarıyı Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) verilen TS ISO/EN 17025 Laboratuvar Akreditasyonu ile taçlandırmayı hedefliyor.

        BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, üniversitenin başarılarına katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek sürecin önemine dikkati çekti.

        Üniversitenin bilim ve teknoloji alanındaki alt yapısını sürekli geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Elmastaş, şunları kaydetti:

        "Bal analizi gibi uzmanlık gerektiren bir alanda elde edilen bu başarı, üniversitemizin kalite odaklı çalışma prensibinin bir yansımasıdır. Üniversitemiz bu tür başarılarla ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelecektir. Bu çalışmalar sadece üniversiteye değil, Bitlis'e ve bölgeye de katkı sağlıyor. Bizi her zaman destekleyen Eren ailesine ve sürece emek veren tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Üniversitemiz bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmalarında kararlılıkla yol alıyor."

        Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Muhammed Fatih Kuluöztürk de laboratuvarın uluslararası düzeyde tanınan analiz sonuçları üretebilme kapasitesini göstermesinin akreditasyon hedefini güçlendirdiğini belirtti.

        Kuluöztürk, "2023'te başlattığımız akreditasyon çalışmalarını, kalite süreçlerini de tamamlayarak 2025'e kadar sonuçlandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

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