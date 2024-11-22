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        Adilcevaz'da cevizli çikolata üretimine başlandı

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Aile Destek Merkezi çalışanları, cevizli çikolata üretimine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 10:36 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:24
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        Adilcevaz'da cevizli çikolata üretimine başlandı
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        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Aile Destek Merkezi çalışanları, cevizli çikolata üretimine başladı.

        Adilcevaz Aile Destek Merkezi aşçılık bölümü çalışanlarının yöresel ürünleri ekonomiye dönüştürme çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda Şef Ahmet Şanlı'dan destek alan çalışanlar, cevizli çikolata üretimine başladı.

        Çalışmalara destek veren Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, Adilcevaz cevizinin hak ettiği değeri görmesi gerektiğini söyledi.

        Akbaba, "Cevizimizin kadayıf ile buluşmasından çikolata üretmiş bulunmaktayız. Daha önce birçok kez deneme yaptık. Bugün ilk tanıtımını yaptık. Çok beğendik. Yiyecek olanların da beğeneceğini ümit ediyoruz. En kısa sürede seri üretime geçerek ürünümüzü yurt içi ve yurt dışında çikolataseverlerle buluşturacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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