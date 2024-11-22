Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Bitlis'te öğrencilerle buluştu

Gezeravcı için Hikmet Kiler Fen Lisesi ve Şehit Mahir Ayabak İlkokulunda "Gençlik Buluşması" programları düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, programlara katılmak üzere kente geldi.

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