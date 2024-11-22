Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Bitlis'te öğrencilerle buluştu
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bitlis'te öğrencilerle bir araya geldi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bitlis'te öğrencilerle bir araya geldi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, programlara katılmak üzere kente geldi.
Gezeravcı için Hikmet Kiler Fen Lisesi ve Şehit Mahir Ayabak İlkokulunda "Gençlik Buluşması" programları düzenlendi.
Programlara katılan Gezeravcı, uzay yolculuğu süreci hakkında bilgiler aktardı, öğrencilerin uzayla ilgili sorularını yanıtladı.
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