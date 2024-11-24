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        Adilcevaz'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 14:13 Güncelleme: 24.11.2024 - 14:28
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        Adilcevaz'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Şiirlerin okunması ve oratoryo gösterisinin ardından emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri takdim edildi.

        Program, göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmesi ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

        Programa Kaymakam Nurhalil Özçelik, Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, protokol üyeleri, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

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