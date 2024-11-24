Adilcevaz'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Program, göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmesi ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Şiirlerin okunması ve oratoryo gösterisinin ardından emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri takdim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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