Bitlis'te avukatlardan kadına yönelik şiddete karşı mücadelede kararlılık mesajı

Bitlis Barosu avukatları, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptıkları basın açıklamasında kadına şiddete karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Adliye önünde bir araya gelen, aralarında Baro Başkanı Gülhan Bayram Sekmen'in de bulunduğu avukatlar adına açıklamayı okuyan avukat Şeyma Dicle Diksin, kadınların temel haklarını koruma, eşitliği sağlama ve şiddetle mücadele etme konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Baro Kadın Hakları Merkezinin, kadına yönelik şiddetle etkili mücadeleye ilişkin ele aldığı başlıklara değinen Diksin, şunları kaydetti:

"Gerçekçi bir bakış açısı ile şiddete karşı çözüm arayan politikaların oluşturulması konusunda Bitlis Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak her zamankinden fazla emek sarf edeceğiz. Üzerimize düşen sorumlulukların her geçen gün ağırlaştığının bilincindeyiz. Bugün, kadına yönelik şiddete karşı sesimizi yükseltiyor ve tüm toplumu bu sorumluluğun bir parçası olmaya davet ediyoruz. Her kadının güvenle, onuruyla ve eşit haklarla yaşayabileceği bir dünya için hukukun üstünlüğüne olan inancımızla mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlalidir. Bu ihlale karşı mücadele bir tercih değil, zorunluluktur."