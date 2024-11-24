Ahlatlı şehitler, kabirleri başında anıldı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde şehit olan Piyade Çavuş Erdoğan Gökbulak ile Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde Suriye'nin kuzeyinde şehit olan Kıdemli Astsubay Başçavuş Halit Topuz, şehadetlerinin yıl dönümünde Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabirleri başında anıldı.

Ahlat Kaymakamlığı ile Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Ahlat Şehitliğinde bir anma programı düzenlendi.