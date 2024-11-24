Ahlatlı şehitler, kabirleri başında anıldı
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde şehit olan Piyade Çavuş Erdoğan Gökbulak ile Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde Suriye'nin kuzeyinde şehit olan Kıdemli Astsubay Başçavuş Halit Topuz, şehadetlerinin yıl dönümünde Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabirleri başında anıldı.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde şehit olan Piyade Çavuş Erdoğan Gökbulak ile Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde Suriye'nin kuzeyinde şehit olan Kıdemli Astsubay Başçavuş Halit Topuz, şehadetlerinin yıl dönümünde Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabirleri başında anıldı.
Ahlat Kaymakamlığı ile Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Ahlat Şehitliğinde bir anma programı düzenlendi.
Şehitler için kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Anma programına Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Belediye Başkanvekili Sunullah Yıldırım, kurum amirleri ve şehit aileleri katıldı.
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, daha sonra Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek şehit aileleriyle bir araya geldi.
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