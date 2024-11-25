Bitlis Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
Bitlis Belediyesince, kentte başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bitlis Belediyesince, kentte başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda iş makineleriyle kar küreme çalışması yürüttü.
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, şehrin tüm noktalarında yol açma, kaldırım temizleme ve kar küreme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Güvenli ulaşım için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Tanğlay, "Hemşerilerimizin bir sorun yaşamaması için her zaman yanlarındayız. Vatandaşlarımıza dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz. Acil durumlarda ihbar hatlarından belediyeye ulaşabilirler. Karla mücadele çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürerek şehrin yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.