Bitlis'te 84 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS'te gece başlayıp, sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 84 köy yolu, ulaşıma kapandı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı verdiği illerden biri olan Bitlis'te kar yağışı gece saatlerinde başladı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Bitlis merkezdeki kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 50 santimetreyi buldu. Yoğun kar nedeniyle 84 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ile birlikte hem belediye hem de Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.