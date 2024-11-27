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        Bitlis'te ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve bot dağıtıldı

        Bitlis'te ihtiyaç sahibi 3 bin 850 öğrenciye mont ve bot yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:32 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:32
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        Bitlis'te ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve bot dağıtıldı
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        Bitlis'te ihtiyaç sahibi 3 bin 850 öğrenciye mont ve bot yardımı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valiliğin koordinesinde Kaymakamlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakıfları ile Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle "Bitlis'te Sıcak Gülümsemeler Projesi" hayata geçirildi.

        Bu kapsamda, kentteki ihtiyaç sahibi 3 bin 850 öğrenciye mont ve bot dağıtıldı.

        Valilikte düzenlenen programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, il genelindeki 154 okulda tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont desteğinde bulunduklarını belirtti.

        Projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür eden Karakaya, "Devletimizin tüm imkanlarıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın özellikle de geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum." dedi.

        Programa, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, İl Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfı Müdürü Mesut Gültekin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve okul müdürleri katıldı.

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