Bitlis'te ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve bot dağıtıldı

Bitlis'te ihtiyaç sahibi 3 bin 850 öğrenciye mont ve bot yardımı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valiliğin koordinesinde Kaymakamlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakıfları ile Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle "Bitlis'te Sıcak Gülümsemeler Projesi" hayata geçirildi.

Bu kapsamda, kentteki ihtiyaç sahibi 3 bin 850 öğrenciye mont ve bot dağıtıldı.

Valilikte düzenlenen programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, il genelindeki 154 okulda tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont desteğinde bulunduklarını belirtti. Projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür eden Karakaya, "Devletimizin tüm imkanlarıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın özellikle de geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum." dedi.