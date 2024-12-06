Bitlis'te jandarma ekipleri özel gereksinimli çocuklar için etkinlik yaptı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesinde yaşayan engelli çocuğu da ziyaret ederek Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız'ın gönderdiği akülü tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.

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