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        Bitlis'teki kayak merkezlerinde yeni sezon için hazırlıklar tamamlandı

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te halatları yenilenen, bakım, onarım ve pist düzenlemesi yapılarak eksiklikleri giderilen iki kayak merkezi, sezon için hazır hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 11:52 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:52
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        Bitlis'teki kayak merkezlerinde yeni sezon için hazırlıklar tamamlandı
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        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te halatları yenilenen, bakım, onarım ve pist düzenlemesi yapılarak eksiklikleri giderilen iki kayak merkezi, sezon için hazır hale getirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kayak merkezlerinde kış sezonunda kayakseverlerin karın keyfini çıkarması için bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

        İl merkezinde 900 metre pist uzunluğuna sahip Erhan Onur Güler Kayak Merkezi'nde halatlar yenilenerek pist düzenlemesi, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı, 7 odalı konaklama tesisi ile kafeteryadaki eksiklikler giderildi.

        Ulaşımın kolaylıkla sağlandığı Bitlis-Tatvan kara yolunda 650 metre uzunluğunda piste sahip El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde de bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

        Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte kayak tutkunlarına kaliteli hizmet sunmak amacıyla hazır hale getirilen 25 odalı Kamp Eğitim Merkezinde de sporseverlere kamp imkanı sunuluyor.

        - Sezonun açılması için yeterli seviyede kar bekleniyor

        Kentin yanı sıra kayak yapmak için çevre il ve ilçelerdeki kayakçıların da tercih ettiği kayak merkezlerinde kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezon açılacak.

        Kayak merkezlerinde çalışmaları inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, AA muhabirine, kentteki iki kayak tesisinin kullanıma hazır hale getirildiğini söyledi.

        İki kar ezme makinesinin periyodik bakım ve onarımlarının tamamlandığını belirten Elkatmış, "Erhan Onur Güler Kayak Merkezinde halatların ve makaraların bakımını, yağlamasını, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tüm hizmetleri yaptık. Mevcut binamızın bakımlarını yaparak eksikliklerini tamamladık. Yağacak karın durumuna göre tesisimizi açma şansımız olacak. Sezon açıldıktan sonra sporcularımız konaklama ve sosyal tesislerden istifade edebilecek." dedi.

        El-Aman Hanı Kayak Merkezi'ndeki çalışmalara da değinen Elkatmış, şunları kaydetti:

        "Burada da halat bakımı ve onarımları gerçekleştirdik. Kar yağışıyla tesisimiz aktif hale gelecek. Tesiste 25 odalı Kamp Eğitim Merkezimiz mevcut. Kışın kayak ve diğer branşlarıyla ilgili kamplarımız olacak. Sporcularımız hem kayak tesislerinden istifade edebilecek hem de konaklamalı eğitim alacaklardır. Türkiye'de olduğu gibi Bitlis'te de kış turizmi önem arz ediyor. İl dışından gelen vatandaşlar, sporcu ve aileleri tesislerimizden faydalanmakta. Tesisler, personel ve makine anlamında hazır durumda. Şu an karın yağmasını bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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