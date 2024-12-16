Bitlis'te yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının hayatını idame edebilmeleri için yemleme çalışmaları yürütülüyor.
Doğa ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekiplerince, ilçeye bağlı Dalda ve Örenlik köyleri arasındaki ormanlık alana yem bırakıldı.
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