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        Tatvan'da filografi kursu ilgi görüyor

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde açılan filografi kursuna katılan kursiyerler, sanat öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 17:42 Güncelleme: 17.12.2024 - 17:51
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        Tatvan'da filografi kursu ilgi görüyor
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde açılan filografi kursuna katılan kursiyerler, sanat öğreniyor.

        Tatvan Gençlik Merkezi'nde 4 ay sürecek filografi kursu açıldı.

        Kursa katılanlar, hem sanat öğreniyor hem de eğlenceli zaman geçiriyor.

        Usta öğretici Gülsüm Kara, filografi sanatını gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

        El sanatlarının insan yaşamını olumlu etkilediğini ifade eden Kara, şunları kaydetti:

        "Kurs 4 ay sürecek. Yeni bir kurs daha açılacak. Gençlerimiz burada el becerilerini geliştiriyor ve stres atıyor. Bazı öğrencilerimiz burada yaptıkları ürünleri satarak kazanç elde ediyor. Amacımız gençlerimize ve bizden sonraki nesillere el sanatlarını aktarmak ve unutturmamak. Yani kültürümüzü yaşatmak. Burada yapılan eserlerle her yıl sergimiz oluyor."

        Kursiyer Semanur Başar ise kursun çok eğlenceli geçtiğini belirterek, el emeği göz nuruyla ürünler yaptıklarını dile getirdi.

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        Galeri
        Galeri
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