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        Bitlis'te "3. Arıcılık ve Bal Festivali" düzenlendi

        Bitlis'te Valilik, Bitlis Eren Üniversitesi, Bitlis Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı, Arı Yetiştiricileri Birliği'nin katkılarıyla "3. Arıcılık ve Bal Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 13:56 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:04
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        Bitlis'te "3. Arıcılık ve Bal Festivali" düzenlendi
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        Bitlis'te Valilik, Bitlis Eren Üniversitesi, Bitlis Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı, Arı Yetiştiricileri Birliği'nin katkılarıyla "3. Arıcılık ve Bal Festivali" düzenlendi.

        Üniversitenin merkezi konferans salonunda yapılan programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, kentte arıcılığın iyi bir noktada olduğunu söyledi.

        Kentteki kovan sayısına değinen Karakaya, "İlimizde 257 bin arılı kovan mevcut. 93 bin kara kovan sayısı ile Türkiye'de birinci sıradayız. 164 bin fenni kovan sayısı ile de Türkiye'de 13'üncü sırada yer almaktayız. İlimiz aynı zamanda 2 bin 186 ton bal üretimiyle Türkiye'de 14'üncü sırada yer almakta." dedi.

        Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise Bitlis'te üretilen balın markalaşması gerektiğini ifade etti.

        Bitlis denilince akla ilk balın geldiğini dile getiren Elmastaş, "Bitlis balı kalite noktasında birçok yörenin balından daha iyi. Ama balımızı tanıtma noktasında eksik kaldığımız için birçok yerde ismimizi göremiyoruz. Son zamanlarda bazı markalar ortaya çıkmaya başladı. Aslında bu çalışmanın bir gayesi de budur." diye konuştu.

        Program, "en iyi bal yarışması" ile devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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