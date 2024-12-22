Bitlis'te amatör lig maçında kavga

Maçın bitiminin ardından sahada sporcular arasında yaşanan kavgaya, takımların yöneticileri ve taraftarlar da karıştı.

Bitlis'te Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta Bitlis Özgüzelderespor ile Şırnak Petrolspor arasında oynanan ve 1-1 biten maç sonrası kavga çıktı.

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