Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş, yaptığı çalışmaları değerlendirdi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, görev süresi boyunca hayata geçirdiği projeler, bundan sonraki süreçte yapmayı hedeflediği çalışmaları değerlendirdi.

BEÜ kampüsündeki Yahya Eren Konukevi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Elmastaş, 2021'de rektörlük görevine atandığında yapısal ve akademik anlamda tespit ettikleri eksiklikleri bir yıl içinde gidererek daha sonra birçok alanda çalışma yaptıklarını söyledi.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) son zamanlarda bölgelere özgü ihtisas ve araştırma üniversiteleri gibi sınıflamalar yapmaya başladığını anlatan Elmastaş, şöyle konuştu: "Biz de bir yıl önce İhtisas Üniversitesi olduk. Turizm alanında şu anda 25 ihtisas üniversitesi var. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'deki 208 üniversitenin hepsi aynı akademik birimlerle ve çalışmalarla yoluna devam etmesin. Her bir üniversitenin bulunduğu yer ve bölge itibarıyla kendine özgü kaynakları varsa onlar üzerinde yoğunlaşsın. Şu anda bize verilen misyon bu. Biz de turizm ihtisas alanını tercih ettik. Bu çerçevede yeni birimler, fakülteler ve akademik birimler açtık."

Üniversite bünyesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun bulunduğunu, Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni de kurduklarını anlatan Elmastaş, şunları söyledi: "Bunlar tıp fakültesini tamamlayan akademik birimler. Yabancı Diller Yüksekokulu'nu da kurduk. Bu yüksekokulumuz aktif olarak faaliyetlerini devam ettiriyor. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nu kurarak elektrik ve gıda teknolojisi bölümleriyle aktif hale getirdik. İki bölüm daha ilave etmek istiyoruz. Kaynak teknolojisi için YÖK'ten onay aldık. Bu okulumuz için yer tahsisi yapıldı. Eren Holding tarafından projesi de bitirildi."

Kentin turizm ihtisas alanında payını alması için Ahlat'ta Gastronomi ve Mutfak Sanatları, il merkezinde de Aşçılık bölümünü aktif hale getirdiklerini anlatan Elmastaş, 2025'te bu bölümlerde mezun vermeye başlayacaklarını ifade etti. Eren Holding ile Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) desteğiyle il merkezi ve ilçelerde yaptıkları yurtlarla öğrencilerin barınma sorununu giderdiklerini dile getiren Elmastaş, inşaatı devam eden yurtların da hizmete alınmasıyla öğrencilerin barınma sorununun kalmayacağını söyledi.

Rektör olarak atandığında üniversitede 17 civarında profesörün görev yaptığını belirten Elmastaş, "Şu anda 50'ye yakın profesörümüz, 100 civarında doçentimiz var. 450 olan akademisyen sayımız 600'e çıktı. Yeni birimler kurdukça, fakülteler açtıkça akademik kadromuz güçlenecek. Bu yıl makale yayın çalışmasında üniversitemiz Türkiye'de 3'ncü sıraya yükseldi. Yine üniversitemizi iyi bir noktaya getirmek için TÜBİTAK projelerimiz var. Öğrencilerle ilgili kulüp sayısını belli bir seviyeye getirdik. Şu anda 53 civarında kulübümüz var." ifadelerini kullandı.

İçinde tüm sportif etkinliklerin yapılabileceği bir kongre merkezi projelerinin de bulunduğunu ve bu projeyi Eren Holding yöneticileri ile konuştuklarını söyleyen Elmastaş, sadece üniversiteye değil, kente hitap eden bir kongre merkezine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Öğrenci sayısında ciddi bir artışın olduğunu, ilk geldiğinde 8 bin civarında olan öğrenci sayısının 16 bine yaklaştığını vurgulayan Elmastaş, yabancı öğrenci sayısının 38'den 700'ü bulduğunu ve bu rakamı bine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

En büyük hedeflerinin tıp fakültesi olduğunu ancak El-Aman Hanı ve Nemrut Jeopark projelerinin de turizm çerçeveli olduğunu ifade eden Elmastaş, konuşmasını şöyle tamamladı: "Tıp fakültesi ile El-Aman Hanı projesi uzun zaman aldı. Hanın restorasyonunun yüzde 20'lik kısmı tamamlandı. Han önceden kütüphane olarak düşünülmüş ancak biz bunu yeniden projelendirdik. Han 6 fonksiyonla hizmet edecek. Burası bir turizm merkezi olacak. Burada konaklama alanları olacak. Özellikle bazı yazarlar, ressamlar, sakin ortamda kalmak isteyenlere hitap eden alanlar, konferans ve sinema salonlarımız olacak. Bitlis'in geleneksel faaliyetlerini icra edileceği atölyeler yer alacak. Turistlerin uğrak yeri olacak bu handa Jeopark Müzesi de olacak. Atanma sürecinde 3 proje istenmişti. Üniversiteyi turizm alanında ihtisaslaştırmak, El-Aman Hanı'nın fonksiyonlandırılarak turizme kazandırılması, tıp fakültesi ve araştırma hastanesi projelerini sunmuştum. Hanın restorasyonu devam ediyor, hastanenin temeli atıldı, tıp fakültesi de yakında kurulacak. İhtisas üniversitesi olduğumuz için turizm ve yabancı yabancı diller fakültesini de kurmak istiyoruz. YÖK'e başvurumuzu yaptık. 9 fakülte ve 9 meslek yüksekokulu ile üniversitemizi daha ilerilere taşımayı hedefliyoruz."