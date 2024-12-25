Bitlis merkezli operasyonda teröristleri tedavi ettiği tespit edilen 3 doktor gözaltına alındı
Bitlis merkezli operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri ve yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen 3 doktor İstanbul'da gözaltına alındı.
Bitlis merkezli operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri ve yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen 3 doktor İstanbul'da gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri, yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen 3 doktor, Bitlis merkezli olarak İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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