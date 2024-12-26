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        Bitlis'te "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" yapıldı

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 18:49 Güncelleme: 26.12.2024 - 18:49
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        Bitlis'te "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" yapıldı
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        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" düzenlendi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda konuşan Karakaya, Bitlis'teki binalarının çoğunun deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa edildiğini söyledi.

        Düşük riskli iller arasında yer aldıklarını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

        "Kurumlarımız yine de tedbiri elden bırakmadan riskli yapıların tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. Dünyanın her yerinde farklı nedenlerden dolayı afetler gerçekleşiyor. Devletimizin başta depremler olmak üzere afetlerle karşı hazırlıkları var. Bu çalışmalarımızın başında AFAD Başkanlığımız yer alıyor. Biz de ilgili kurumlarımızla bir araya gelerek toplantılar yapıyoruz. Katılım sağlayan tüm kurum müdürlerimize teşekkür ederim."

        AFAD İl Müdürü Kemer Oruk'un sunumuyla sona eren toplantıya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Adem Ekici, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak, Devlet Su İşleri Bitlis Şube Müdürü Niyazi Yayla ve Bitlis Eren Üniversitesi Genel Sekreteri Behçet Kocaman katıldı.

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