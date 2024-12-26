Bitlis'te "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" yapıldı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda konuşan Karakaya, Bitlis'teki binalarının çoğunun deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa edildiğini söyledi.

Düşük riskli iller arasında yer aldıklarını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Kurumlarımız yine de tedbiri elden bırakmadan riskli yapıların tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. Dünyanın her yerinde farklı nedenlerden dolayı afetler gerçekleşiyor. Devletimizin başta depremler olmak üzere afetlerle karşı hazırlıkları var. Bu çalışmalarımızın başında AFAD Başkanlığımız yer alıyor. Biz de ilgili kurumlarımızla bir araya gelerek toplantılar yapıyoruz. Katılım sağlayan tüm kurum müdürlerimize teşekkür ederim."