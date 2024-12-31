Bitlis Valisi Karakaya, yılbaşı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Bitlis Devlet Hastanesini ziyaret ederek personelin ve hastaların yeni yılını kutladı.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Vali Karakaya, yılbaşı gecesini görev başında geçirecek personelin yeni yılını tebrik etti.

Bitlis Devlet Hastanesini ziyaret ederek tedavi gören hastaların yeni yılını kutlayan Karakaya, sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.