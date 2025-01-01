Doğaseverler dondurucu soğukta Van Gölü'nde yüzdü

Vangölü Aktivistleri Derneği üyesi 3 doğasever, Van Gölü'nün korunmasına katkı sağlamak ve kış turizmine dikkati çekmek amacıyla dondurucu soğukta gölde yüzdü.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Van Gölü sahiline gelen dernek üyeleri, "Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın" sloganı atarak göle girdi.

Dondurucu soğukta yüzen doğaseverler, gölün korunmasının önemine işaret etti.

Özel, "Soğuk havada göle giriyoruz. Amacımız gölün temizliğine dikkati çekmek, gelecek kuşaklara temiz aktarılmasına yardımcı olmak. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Gölün korunması ve temiz kalması önemli. Etkinliğimizi bugün burada başlattık ve bir ay boyunca gölün farklı kıyılarında aralıklarla sürdüreceğiz." dedi.

Gölde yüzen Mesut Kılıçarslan da "Soğuk havada Van Gölü'müzün temiz kalması için yüzme etkinliği yaptık. Hava çok soğuk ama çok güzel bir aktivite oldu." diye konuştu.