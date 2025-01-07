Bitlis'teki hastanelerde doktorlar gönüllü olarak mesai dışı poliklinik hizmeti veriyor

Bitlis'teki hastanelerde, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla mesai dışında poliklinik hizmeti verilmeye başlandı.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Yusuf Geylani ile Bitlis Devlet Hastanesi'ne giden İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, Başhekim Serhat Göncü'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hafta içi 17.00-20.00 saatlerinde muayene olmak için hastaneye gidenler ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, İl Sağlık Müdürlüğü ile hastane yetkililerine teşekkür etti.

Bu konuya öncelik vererek yaklaşık 2 ay önce proje şeklinde bir çalışma başlattıklarını anlatan Güzeltaş, şöyle konuştu:

"Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduğum için öncelikle bu branştaki doktorlarla bir araya gelerek çalışma başlattık. Mesai sonrası poliklinik üzerine bir projeydi. Bunu denedik. Sağ olsun bizi kırmayan hekimlerimiz, 2 ay boyunca gönüllülük esasıyla hasta bakmaya başladı. 2 ayın sonunda Tatvan Devlet Hastanesinde 6, Bitlis Devlet Hastanesinde ise bir hasta beklemekteydi. Projemizin etkili olduğunu görünce verilerimizi Bakanlıkla paylaşarak bunu geliştirmek istedik. Mesai dışı akşam polikliniğini il geneline yayarak en azından bekleyen hastalarımızın erken safhada sağlık hizmetlerine ulaşmasını hedefledik. Bunun için başhekimlerimizi de devreye koyarak il geneli çalışma başlattık."