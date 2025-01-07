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        Bitlis'teki hastanelerde doktorlar gönüllü olarak mesai dışı poliklinik hizmeti veriyor

        Bitlis'teki hastanelerde, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla mesai dışında poliklinik hizmeti verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:44 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:44
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        Bitlis'teki hastanelerde doktorlar gönüllü olarak mesai dışı poliklinik hizmeti veriyor
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        Bitlis'teki hastanelerde, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla mesai dışında poliklinik hizmeti verilmeye başlandı.

        Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Yusuf Geylani ile Bitlis Devlet Hastanesi'ne giden İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, Başhekim Serhat Göncü'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Mesai dışında gönüllü olarak poliklinik hizmeti veren doktorları ziyaret eden Güzeltaş, doktorlara teşekkürlerini iletti, tatlı ikramında bulundu.

        Hafta içi 17.00-20.00 saatlerinde muayene olmak için hastaneye gidenler ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, İl Sağlık Müdürlüğü ile hastane yetkililerine teşekkür etti.

        Güzeltaş, gazetecilere, yaklaşık 3 ay önce göreve başladığını ve bu sürede vatandaşların MHRS'den randevu bulamama sıkıntısı yaşadığını gördüklerini söyledi.

        Bu konuya öncelik vererek yaklaşık 2 ay önce proje şeklinde bir çalışma başlattıklarını anlatan Güzeltaş, şöyle konuştu:

        "Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduğum için öncelikle bu branştaki doktorlarla bir araya gelerek çalışma başlattık. Mesai sonrası poliklinik üzerine bir projeydi. Bunu denedik. Sağ olsun bizi kırmayan hekimlerimiz, 2 ay boyunca gönüllülük esasıyla hasta bakmaya başladı. 2 ayın sonunda Tatvan Devlet Hastanesinde 6, Bitlis Devlet Hastanesinde ise bir hasta beklemekteydi. Projemizin etkili olduğunu görünce verilerimizi Bakanlıkla paylaşarak bunu geliştirmek istedik. Mesai dışı akşam polikliniğini il geneline yayarak en azından bekleyen hastalarımızın erken safhada sağlık hizmetlerine ulaşmasını hedefledik. Bunun için başhekimlerimizi de devreye koyarak il geneli çalışma başlattık."

        Ana ve yan branşlarda vatandaşlara akşam mesai sonrası poliklinik hizmeti vereceklerini belirten Güzeltaş, haftada yaklaşık 200 hastaya bakmayı hedeflediklerini, bu şekilde bekleyen talepleri eritmeyi planladıklarını bildirdi.

        Güzeltaş, öncelikli olarak MHRS'de sıra bekleyen hastalara ulaşacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Hastalarımızı tek tek arıyoruz. Bunun yanında ayaktan hasta kabulü de yapılmaktadır. Bitlis merkez, Tatvan, Hizan, Ahlat, Adilcevaz ve Güroymak Devlet hastanelerinde 2 ay sürecek bu projeyle ildeki sağlık hizmetlerinin sunumunu artırmayı hedeflemekteyiz. Gönüllülük esasına dayanan bir hizmet olduğu için başta doktor arkadaşlarım olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Mesai sonrası akşam polikliniği hizmetimiz pazartesi günü başladı. 2 ay sürecek bu uygulamayla MHRS'de randevu bekleyen hastalarımızın taleplerini yerine getireceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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