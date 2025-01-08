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        Bitlis'te yakalanan Suriye uyruklu terörist tutuklandı

        Bitlis'te düzenlenen operasyonda yakalanan Suriye uyruklu terörist tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 12:06 Güncelleme: 08.01.2025 - 12:06
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        Bitlis'te yakalanan Suriye uyruklu terörist tutuklandı
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        Bitlis'te düzenlenen operasyonda yakalanan Suriye uyruklu terörist tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu Suriye ve Irak'ta örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen teröristin yakalanması için 6 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

        Operasyonda Suriye uyruklu terör örgütü PKK/KCK/YPG üyesi S.K.A. (32) yakalandı.

        İşlemlerin ardından Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen terörist, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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