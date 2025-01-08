Bitlis'te Alp Disiplini ve Snowboard İl Birinciliği Yarışması düzenlendi

Bitlis'te, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Alp Disiplini ve Snowboard İl Birinciliği Yarışması yapıldı.

El-Aman Hanı Kayak Tesisi'nde 4 kategoride düzenlenen yarışmaya katılan 85 sporcu, dereceye girebilmek için çaba gösterdi.

Yarışmada dereceye giden sporcuların bölge yarışmalarına katılmaya hak kazandığı belirtildi.