Bitlis'te Alp Disiplini ve Snowboard İl Birinciliği Yarışması düzenlendi
Bitlis'te, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Alp Disiplini ve Snowboard İl Birinciliği Yarışması yapıldı.
Bitlis'te, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Alp Disiplini ve Snowboard İl Birinciliği Yarışması yapıldı.
El-Aman Hanı Kayak Tesisi'nde 4 kategoride düzenlenen yarışmaya katılan 85 sporcu, dereceye girebilmek için çaba gösterdi.
Yarışmada dereceye giden sporcuların bölge yarışmalarına katılmaya hak kazandığı belirtildi.
Türkiye Kayak Federasyonu İl Temsilcisi Behzat Dayan, gazetecilere, TKF'nin faaliyet programında yer alan Alp Disiplini ve Snowboard İl Birinciliği Yarışması'nı düzenlediklerini söyledi.
Dayan, "Küçükler, yıldızlar, gençler ve büyüklerde 65 sporcu, Snowboard kategorisinde ise 20 sporcu mücadele edecek. Burada yapılan yarışlarda dereceye girenler diğer illerdeki etap yarışlarına katılacaklar. Yoğun sis ve eksi 4-5 derecede sporcularımız yarışıyor." dedi.
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