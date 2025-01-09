Bitlis'te okullar arazı yüzme yarışması düzenlendi

Bitlis'te 500 sporcunun katılımıyla okullar arası yüzme yarışması düzenlendi.

Türkiye Yüzme Federasyonu ve Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen yarışmada, sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Kent merkezindeki yarı olimpik yüzme havuzunda 7 Ocak'ta başlayan yarışma, final etabıyla sona erdi.