Adilcevaz'da koordinasyon ve istişare toplantısı düzenlendi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın başkanlığında "Adilcevaz İlçesi Koordinasyon ve İstişare" toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda konuşan Vali Karakaya, denizi, doğası, tarihi ve kültürel yapısı ile önemli bir turizm şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Adilcevaz'ın, bölgenin gözdesi olduğunu söyledi.

İl müdürleri ve bölge müdürlüğü temsilcileriyle ilçede yapılan ve proje aşamasındaki hizmetleri görüşmek üzere toplandıklarını belirten Karakaya, "Yetkili arkadaşlarımız son bir yılda yapılan ve 2025 yılı içinde yapacakları projeleri sizlerle paylaştıktan sonra ilgili kurumlara sorularınızı sorun, problemlerinizi iletin. Bizlerde gerekli notlarımızı alacağız. En mantıklı ve güzel şekilde hizmetlerimizi vatandaş odaklı yapacağız." dedi.

Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik ise ilçenin genel durumu hakkında bilgi vererek, koordinasyon ve istişare toplantısının ilkini Adilcevaz'da gerçekleştiren Vali Karakaya'ya teşekkür etti.

Yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi veren Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba da Van Gölü'nün kıyısında ve Süphan Dağı eteğinde yer alan Adilcevaz'ın önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu kaydetti.

İlçede konaklama sorununu bir nebze de olsa konukevleri ile çözeceklerini ifade eden Akbaba, Bitlis Eren Üniversitesinin de ilçede Turizm ve Otelcilik Bölümü açması için taleplerini yinelediklerini ifade etti.

Sunum yapılması, sorunların görüşülmesi ve fikir alışverişinde bulunulmasının ardından son bulan toplantıya, Aydınlar Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün, il ve ilçedeki kurum amirleri, bölge müdürlüğü temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantının ardından Vali Karakaya, beraberindekilerle esnafı ziyaret etti.