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        Bitlis'teki "kuş cenneti" yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle "Vali Uğur Boran Kuş Cenneti"ndeki sulak alanın büyük bölümü buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 13:00 Güncelleme: 26.01.2025 - 13:00
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        Bitlis'teki "kuş cenneti" yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle "Vali Uğur Boran Kuş Cenneti"ndeki sulak alanın büyük bölümü buzla kaplandı.

        İlçede etkili olan kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

        Ahlat ilçesinin Yamanlar Mahallesi mevkisinde bulunan ve yaz aylarında birçok kuş türünün uğrak yeri olan "kuş cenneti"ndeki sulak alanın yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu.

        Seyrine doyum olmayan manzaranın oluştuğu sulak alan havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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