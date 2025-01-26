Bitlis'teki "kuş cenneti" yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu

Ahlat ilçesinin Yamanlar Mahallesi mevkisinde bulunan ve yaz aylarında birçok kuş türünün uğrak yeri olan "kuş cenneti"ndeki sulak alanın yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu.

İlçede etkili olan kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

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