Tatvan'da polis ekipleri, tekstil çalışanlarını acil yardım konusunda bilgilendirdi

KADES hakkında da bilgi veren ekipler, her konuda vatandaşlara destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ile Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro amirlikleri ekipleri, tekstil üretim işletmelerini ziyaret ederek kadın personele, acil durumlarda yapmaları gerekenleri anlattı.

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