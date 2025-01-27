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        Tatvan'da polis ekipleri, tekstil çalışanlarını acil yardım konusunda bilgilendirdi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri, tekstil sektöründe çalışan kadın personele Kadına Destek Uygulaması (KADES) ve acil yardım konusunda bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 20:41 Güncelleme: 27.01.2025 - 21:04
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        Tatvan'da polis ekipleri, tekstil çalışanlarını acil yardım konusunda bilgilendirdi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri, tekstil sektöründe çalışan kadın personele Kadına Destek Uygulaması (KADES) ve acil yardım konusunda bilgi verdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ile Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro amirlikleri ekipleri, tekstil üretim işletmelerini ziyaret ederek kadın personele, acil durumlarda yapmaları gerekenleri anlattı.

        KADES hakkında da bilgi veren ekipler, her konuda vatandaşlara destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

        Kadınların telefonlarına KADES uygulaması yüklemelerine yardımcı olan ekipler, "Kadına şiddete karşı birlikte mücadele ediyoruz" yazılı broşürler dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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