Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Bitlis'te üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 00:07 Güncelleme: 30.01.2025 - 00:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Bitlis'te üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki Ahmet Eren Bulvarı'nda plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile iki otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan biri bebek 4 kişi ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'a tutuklama talebi
        Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'a tutuklama talebi
        Batı Şeria'da 10 Filistinli hayatını kaybetti.
        Batı Şeria'da 10 Filistinli hayatını kaybetti.
        "Trump, Çin'e çip satışlarını sıkılaştıracak" iddiası
        "Trump, Çin'e çip satışlarını sıkılaştıracak" iddiası
        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
        Ahmed Şara geçici dönem başkanlığını üstlendi
        Djiku'ya sürpriz talip!
        Djiku'ya sürpriz talip!
        Rusya'dan Putin'e suikast iddialarına ilişkin açıklama
        Rusya'dan Putin'e suikast iddialarına ilişkin açıklama
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        Otomobil gişelerdeki bariyere çarptı: 2 ölü, 4'ü çocuk 5 yaralı
        Otomobil gişelerdeki bariyere çarptı: 2 ölü, 4'ü çocuk 5 yaralı
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?
        Reinildo için yoğun mesai!
        Reinildo için yoğun mesai!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak

        Benzer Haberler

        Bitlis'te ayakkabı tabanına gizlenmiş 500 gram eroin ele geçirildi
        Bitlis'te ayakkabı tabanına gizlenmiş 500 gram eroin ele geçirildi
        Yanan otelden 26 kişinin kurtulmasını sağladılar
        Yanan otelden 26 kişinin kurtulmasını sağladılar
        Otomobilin lastiğinden çıkan uyuşturucuya 2 tutuklama
        Otomobilin lastiğinden çıkan uyuşturucuya 2 tutuklama
        Bitlis'te aracın yedek lastiğine zulalanmış 5 kilo 114 gram uyuşturucu ele...
        Bitlis'te aracın yedek lastiğine zulalanmış 5 kilo 114 gram uyuşturucu ele...
        Bitlis'te 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Bitlis'te 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Bitlis'te kooperatif kuran kadınlar, yöresel lezzetleri pazarlıyor
        Bitlis'te kooperatif kuran kadınlar, yöresel lezzetleri pazarlıyor