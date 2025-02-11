Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Hükümlü ve tutuklular mesleki kurslarla cezalarından sonraki hayata hazırlanıyor

        BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'te E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlü ve tutuklular, açılan kurslarda meslek öğrenerek zamanlarını değerlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:18 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hükümlü ve tutuklular mesleki kurslarla cezalarından sonraki hayata hazırlanıyor
        ABONE OL

        BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'te E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlü ve tutuklular, açılan kurslarda meslek öğrenerek zamanlarını değerlendiriyor.

        Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlü ve tutuklulara yönelik mesleki kurslar düzenleniyor.

        Cezaevinde oluşturulan atölyelerde verilen aşçılık, filografi, seramik uygulama, fayans-karo ve bakır işleme eğitimlerine katılan hükümlü ve tutuklular, mesleğin inceliklerini öğreniyor.

        Her gün atölyelerde uygulamalı eğitim alarak meslek sahibi olan hükümlü ve tutuklular, bu sayede hem üretime katkı sunuyor hem de cezalarından sonraki hayata hazırlanıyor.

        - "Tahliye olduklarında iş yerlerini açabilirler"

        Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Zafer Günaydın, AA muhabirine, temel eğitimden yükseköğretime, sosyal ve kültürel alanlardaki kurslar ile etkinliklerden iş ve meslek eğitimlerine, psikososyal yardım ve manevi rehberliğe kadar birçok alanda iyileştirme programları yürüttüklerini söyledi.

        Temel amaçlarının hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyecek etkenleri güçlendirmek olduğunu vurgulayan Günaydın, bu kapsamda eğitim ve iyileştirme faaliyetleriyle ilgili birçok kurs açtıklarını ifade etti.

        Hükümlülerin tahliye olduktan sonra kurslardan öğrendikleriyle mesleklerini icra edebileceğini anlatan Günaydın, şunları kaydetti:

        "Kurumumuzda usta öğretici görevlendiren İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüyle en son aşçılık, filografi tekniği ve seramik uygulama kursu açtık. Hükümlü ve tutuklularımız burada aldıkları eğitimlerle hem tahliye olduklarında hem de Açık Ceza İnfaz Kurumuna gittiklerinde daha üst seviyede çalışabilirler. Tahliye olduklarında el becerileriyle ilgili iş yerlerini açabilir ya da mevcut iş yerlerinde ücret karşılığında çalışabilirler."

        Kur'an-ı Kerim okuma kursunun da devam ettiğini dile getiren Günaydın, "Hem kadın hem de erkek hükümlü ve tutuklular kurslarına devam ediyor. Bakır işleme atölyesinde 3 hükümlü çalışıyor. Üretilen ürünler, genellikle Ceza İnfaz Kurumlarına bağlı mağazalarda satılıyor. Mağazalardan gelen sipariş üzerine de üretim yapılıyor." diye konuştu.

        - "Bu kurs sayesinde meslek öğrendim"

        Filografi kursuna katılan tutuklu Y.C. ise "Kurslar sayesinde iyi vakit geçiriyoruz. Burada meslek öğrendik. Öğrendiğimiz mesleği dışarıda yapabileceğiz. Kurslardan memnun kaldım." dedi.

        Seramik uygulama kursuna katılan tutuklu A.B. de kurs sayesinde meslek öğrendiğini bildirerek, "Dışarı çıkınca da bu işi yapacağım. Yetkililer iyileştirme programlarıyla buradakilere çok yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

        7 aydır bakır işleme atölyesinde çalışan tutuklu H.G. de "Burada vakit geçirmek bize iyi geliyor. Kurs, geçimimizi sağlamada bir nebze de olsa yardımcı oluyor." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 3 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 3 ilçede okullar tatil!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        ABD'de plastik pipet dönemi
        ABD'de plastik pipet dönemi
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!

        Benzer Haberler

        Bitlis'te briket yüklü tırın dorsesinde 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Bitlis'te briket yüklü tırın dorsesinde 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Briket yüklü TIR'da 31 kaçak göçmen yakalandı
        Briket yüklü TIR'da 31 kaçak göçmen yakalandı
        Güroymak'ta öğrenciler eTwinning projesi ile dijital becerilerini geliştiri...
        Güroymak'ta öğrenciler eTwinning projesi ile dijital becerilerini geliştiri...
        Bitlis'te devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikaları gençlere iş imkanı...
        Bitlis'te devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikaları gençlere iş imkanı...
        Dağcıların Süphan Dağı zirve tırmanışına sis ve çığ riski engel oldu
        Dağcıların Süphan Dağı zirve tırmanışına sis ve çığ riski engel oldu
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi