Bitlis'te okullar arası güreş müsabakaları yapıldı

Türkiye Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Saki Tutkun ise "Dereceye giren sporcularımıza madalyalarını verdik. Burada derece yapan sporcularımız, Batman'da yapılacak bölge şampiyonasında ilimizi temsil edecek. Orada da dereceye giren sporcularımız Türkiye finallerine gitmeye hak kazanacak." diye konuştu.

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