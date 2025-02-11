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        Ahlat'ta ambulansa çarptıktan sonra kaçan aracın sürücüsü yakalandı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde ambulansa çarptıktan sonra kaçan hafif ticari aracın sürücüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 20:37 Güncelleme: 11.02.2025 - 20:57
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        Ahlat'ta ambulansa çarptıktan sonra kaçan aracın sürücüsü yakalandı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde ambulansa çarptıktan sonra kaçan hafif ticari aracın sürücüsü yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Yeşil Kümbet Cami mevkisinde, ışıklarda duran ambulansa çarpan plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

        Bunun üzerine çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından araç ve sürücüsünü tespit etti.

        Yakalanan sürücü hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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