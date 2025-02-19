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        Bitlis'te şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:19 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:19
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        Bitlis'te şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Cem Erçetin idaresindeki 26 AN 432 plakalı otomobil, Göldüzü köyü yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Erçetin, beraberindeki Soner ve Berat Gönüldaş ile Seyfettin ve Hatice Barçın yaralandı.

        Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, Adilcevaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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