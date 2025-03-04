Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan askerler için mevlit okutuldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 Mart 2021'de kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için mevlit okutuldu, dua edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 Mart 2021'de Bingöl'den havalanan helikopterin Tatvan kırsalında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki silah arkadaşları, şehadetlerinin dördüncü yılında anıldı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın katılımıyla Tatvan İbadullah Camisi'nde düzenlenen mevlit programında, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Şehitler için dua edilen programın ardından vatandaşlarla bir araya gelen Karakaya, ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirtti.

Karakaya, "Bu mübarek ayda şehitlerimizin ruhlarına dualar ederek onların emaneti olan vatanımıza sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur. Rabbim milletimize birlik ve dirlik nasip eylesin." dedi.

Programa, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Tatvan 10. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, Tatvan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Mısırcı, Tatvan Askeralma Bölge Başkanı Albay Metin Şimşek, İlçe Müftüsü Bilal Şengül ve vatandaşlar katıldı.